Bayram Tatili Sonrası Muğla Trafiği Ana Baba Günü

TRAFAĞIN ARTIŞI TATİLCİLERİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Ramazan Bayramı’nın son gününde Muğla’nın turistik ilçelerinden dönüş yoluna geçen tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu, adeta bir çileye dönüştü. Yağmurlu havaya rağmen yola koyulan tatilcilerin araçları, özellikle Marmaris, Datça, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’den hareket ederek Ula ve Menteşe ilçeleri arasındaki karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Tatilcilerin dönmesiyle birlikte kara yollarındaki yoğunluk arttı ve Muğla-Menteşe güzergahında sık sık trafik durma noktasına geldi. Ekipler, karayolundaki yoğunluk ve etkili olan sağanak yağışlar karşısında sürücülerden daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

UYGUN ÖNLEMLER ALINMASI ÖNERİLİYOR

Muğla’nın hem turizm beldelerine hem de diğer illere olan bağlantılarındaki tatil dönüşlerinde ciddi bir yoğunluk yaşandığını dile getiren yetkililer, tatilden dönen vatandaşları yağmur nedeniyle karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı uyarırken, sürücülerin hız kurallarına uymalarını ve uzun yolculuklar sırasında sık sık mola vermelerini tavsiye ediyor.