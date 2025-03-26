Bayram Tatili Süresi Ne Kadar Olacak?

BAŞLANGIÇTAKİ TATİL DEĞİŞİKLİKLERİ

Bayram tatili süresince yapılacak değişiklikler, hem çalışanlar hem de uzun bir tatil planlayan öğrenciler için önemli bir merak konusu haline geliyor. Üç günlük Ramazan Bayramı bu yıl 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle, bayram tatili toplamda 3,5 gün sürecek. Resmi açıklamalar yoğun bir şekilde bekleniyor!

RESMİ AÇIKLAMALAR VE TATİL SÜRESİ

Bayram tatili ne kadar olacak? 2025 Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart’ta kutlanacak. 30, 31 Mart ve 1 Nisan günlerinde bayram kutlamaları yapılacak. Mevcut durumda, bayram tatili 3,5 gün sürecek. Eğer hafta sonu ile birleştirilirse, tatil süresi 4 güne tamamlanacak. Henüz bayram tatilinin 9 gün yapılmasına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

ÖĞRENCİLERİN ARA TATİLİ

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günlerinde kutlanmıştı. Alınan kararla, bayram tatili hafta sonu ile birleştirilmiş ve kamu sektörü çalışanları toplamda 9 gün tatil yapabilmişti. Aynı zamanda öğrenciler de nisan ayındaki ara tatili nedeniyle 9 gün boyunca tatil yapacak. 2025 ikinci dönem ara tatili 31 Mart’ta başlayacak ve 4 Nisan’da sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler tatillerini 9 güne tamamlayacak.

OTOGARLARDA YOĞUNLUK BAŞLIYOR

Ramazan Bayramı süresince otogarlarda da bir yoğunluk yaşanmaya başlıyor. Bayram tatili boyunca toplamda 8 bin 500 otobüs seferi düzenlenecek. Öğrencilerin 9 gün boyunca tatil yapmasıyla birlikte, otobüsle seyahat eden toplamda 3,5 milyon kişinin olması bekleniyor.