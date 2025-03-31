Bayram Tatili Trafik Kazalarında Can Kaybı

TRAFİK KAZALARIYLA DOLU BİR BAYRAM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Ramazan Bayramı tatilinin getirdiği üzücü durumu paylaştı. Bakan, bayram tatilinin ikinci gününde 709 trafik kazasının gerçekleştiğini bildirdi. Bu kazalarda 14 kişi yaşamını yitirdi ve bin 280 kişi yaralandı. Bayramın ilk iki gününde ise toplamda 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 499 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

TRAFLİK KURALLARINA DİKKAT

Bakan Yerlikaya, paylaşımında “14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil” uyarısına da dikkat çekti. Bu acı tablo, bayram sevinçlerinin gölgelendiğini gösteriyor.