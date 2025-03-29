Bayram Tatili Uyarısı: Trafik Kurallarına Dikkat

YOLCULUK UYARILARI VE TATİL FIRSATLARI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram tatilinin 9 güne çıkmasının ardından yola çıkacak olan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Palandöken, “Bayram tatili uzatıldı. Çocuklarımız ve çalışanlar açısından olumlu bir gelişme. Tatil süresince birçok kişi yaşadığı şehirden ayrılarak turizm bölgelerine gidecek ve bu kentlerin ekonomisine katkı sağlayacak” dedi. Ancak, bu durumun bazı zorlukları da beraberinde getirebileceğini belirtmeden geçmedi.

ALISVERİŞ HAREKETLİLİĞİ VE KİŞİSEL GÜVENLİK

Palandöken, ayrılanların oluşturduğu bir boşalmanın yaşanacağını ifade etti. İnsanların memleketlerine dönüş yapacağını söyleyen Palandöken, “Bu yıl tatilin uzamayacağını düşünen birçok kişi önceden alışverişini yaptı. Bu nedenle şekerleme, tatlı ve giyim ürünlerinde beklenen hareketlilik tam olarak sağlanamayabilir” şeklinde konuştu. Yine de tatilin üst üste gelmesinin ülke açısından önemli bir süreç olduğunu belirtti. “Yaklaşık 22 milyon öğrenci ve öğretmen için bu tatil bir fırsat olacak. Ancak şehirlerde kalacak, seyahat imkanı olmayan insanlar da var” dedi.

GÜVENLİ TRAFİK VE DİKKATİN ÖNEMİ

Bayramda yola çıkacakların trafik kurallarına uymasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Palandöken, “Bayramın bayram tadında geçmesi için trafikte çok dikkatli olunmalı. Araçların hızına ve yolların durumuna dikkat edilmeli” ifadeleriyle güvenliği vurguladı. Bölünmüş yolların bile kazaları engellemeye yeterli olmadığını belirtirken, “Belki siz kendinize ve aracınıza güveniyorsunuz ama karşıdan gelen sürücünün yorgun, uykusuz ya da dikkatsiz olabileceğini unutmayın” uyarısında bulundu.

Palandöken, her bayram ve tatil sonrası istemedikleri kazaların yaşandığını da hatırlatarak, “Bu nedenle toplu taşıma araçlarını kullanmak kazaları önlemede önemli bir tedbirdir. Özel araçlarla yola çıkacak olanlar mutlaka dinlenmiş olmalı” dedi. Ailelerle birlikte güvenli bir şekilde seyahat etmenin önemini vurguladı ve sonunda, “Bayramınızı ve tatilinizi kazalarla gölgelemeyin” diyerek tüm vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.