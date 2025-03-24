Bayram Tatili Uzatılacak Mı? Beklentiler Artıyor

BAYRAM TATİLİ KONUŞULUYOR

Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı sorusu için gözler, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’na yoğunlaşmış durumda. “Bayram tatili 9 gün olacak mı?” sorusuna yanıt arayanlar için bu toplantı önem taşıyor. Eğer buradan ek tatil kararı çıkar ve tatil süreleri uzatılırsa, kamu çalışanları ve öğrenciler için 29 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında 9 günlük bir tatil dönemi gündeme gelebilir.

TATİL TARİHLERİ VE DETAYLAR

Ramazan Bayramı tatili, 29 Mart 2025 Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Tatilin 9 güne çıkması için 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin de tatil ilan edilmesi şart. Ancak, şu an itibarıyla bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır. Resmi bir karar alınmadıkça Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün olarak planlanmış durumda.