Haberler

Bayram Tatili Uzatılacak Mı? Beklentiler Artıyor

BAYRAM TATİLİ KONUŞULUYOR

Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı sorusu için gözler, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’na yoğunlaşmış durumda. “Bayram tatili 9 gün olacak mı?” sorusuna yanıt arayanlar için bu toplantı önem taşıyor. Eğer buradan ek tatil kararı çıkar ve tatil süreleri uzatılırsa, kamu çalışanları ve öğrenciler için 29 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında 9 günlük bir tatil dönemi gündeme gelebilir.

TATİL TARİHLERİ VE DETAYLAR

Ramazan Bayramı tatili, 29 Mart 2025 Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Tatilin 9 güne çıkması için 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin de tatil ilan edilmesi şart. Ancak, şu an itibarıyla bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır. Resmi bir karar alınmadıkça Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün olarak planlanmış durumda.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Yerlikaya’dan Polislere İftihar Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cizre'deki Nevruz kutlamalarında pamuk şeker satan engelli bireye yardım eden polis memurlarını sosyal medya üzerinden tebrik etti.
Haberler

Gazipaşa’da Otomobil Motosikletle Çarpıştı, 2 Yaralı

Gazipaşa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.