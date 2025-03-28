Bayram Tatilinde Çalışmanın Ücreti Nedir?

ULUSAL BAYRAMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÜCRETİ

Ulusal bayramlar ve genel tatillerde çalışan işçiler, çift mesai ücreti alırken çalışmayan işçiler tam yevmiye ücreti alıyor. Arefe günü ise çift maaş veya çift mesai uygulanıp uygulanmadığı merak ediliyor. Bayram tatillerinde çalışan işçilere, normal çalışma günlerinde aldıkları günlük brüt ücretin iki katı ödeme yapılması zorunlu. Bu durumda, bayram günü çalışan her işçi, o gün için iki günlük ücret alma hakkına sahip oluyor.

ÖRNEK ÜCRET HESAPLAMASI

Örneğin, bir işçinin günlük brüt ücreti 500 TL ise, bayram tatilinde çalıştığı takdirde o gün için 1.000 TL alıyor. Bu uygulama, işçilerin tatil günlerindeki emeklerinin karşılığını adil bir şekilde almasını sağlıyor. İşverenler, bu kurala uymak zorunda ve aksi durumda yasal yaptırımlarla karşılaşabiliyorlar.