Bayram Tatilinde KKTC Ve Antalya Gözde

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Ramazan Bayramı, 30 Mart – 1 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Tatil, arife günü olan 29 Mart Cumartesi günü başlayıp, 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Bazı aileler, tatil için yaz günlerini aratmayan hava sıcaklıklarının hüküm sürdüğü Antalya ve KKTC’yi tercih ediyor. Antalya’da özellikle Belek, Kundu, Lara, Kemer, Konyaaltı ve Side, Alanya bölgelerindeki otellerin birçoğu bu turizm sezonunu Ramazan Bayramı ile açıyor. Bu bayramda sanatçılı konserlerin yoğunluğu da dikkati çekiyor.

SANATÇILAR BAYRAMDA SAHNEDE

Sanatçıların en çok konser vereceği yer KKTC olurken, bu bölgeyi Antalya takip ediyor. Sanatçıların konser vereceği otellerdeki gecelik kişi başı fiyatlar, 35-40 bin TL’den başlayıp ultra her şey dahil 200 bin TL’ye kadar yükseliyor. Birçok ünlü sanatçı bayramda sahnede olacak. Özellikle KKTC ve Antalya gibi tatil bölgelerindeki beş yıldızlı otellerde sahneye çıkacak sanatçılardan bazıları, bayramda iki, hatta üç şehirde konser verecek. Gülşen İstanbul, İzmir ve KKTC’de; Derya Bedavacı KKTC, Antalya ve Bursa’da; Özcan Deniz İstanbul ve KKTC’de; Funda Arar ise Antalya ve KKTC’de sahne alacak. Antalya Kemer’de Tan Taşçı, Derya Bedavacı, Ziynet Sali, Gökhan Tepe ve Deniz Seki gibi isimler sahne alacakken, Belek’te de Erkan Güleryüz, Sibel Can, Funda Arar gibi sanatçılar yer alacak.

REZERVASYONLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Akdeniz Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Nevruz Bayramıyla başlayan turizm sezonunda oteller ile birlikte doluluk oranlarının Ramazan Bayramı ile daha da yükseleceğini belirtiyor. “Aslında kış tatili için de uygun bir zaman dilimi olmasına rağmen yine Antalya tercih edildi. Son dakika rezervasyonlarıyla dolulukların daha da artmasını bekliyoruz” diyor. Ramazan Bayramının hareketli geçeceğini aktaran Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu ise, rezervasyonlardan memnun olduklarını ifade ediyor.

TALEPLER BEKLENTİLERİN ALTINDA

Bayram dönemi için talebin beklentilerin altında olduğunu vurgulayan Belek’teki bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, “Beklentilerimiz daha yüksekti ancak bu yıl sezon öncesinde deneme niteliğinde bir operasyon olacağı için dolulukların zorluk çekmeden yüzde 70-80 arasında olacağını tahmin ediyorum. Daha sonra yabancı turist akınları başlayacaktır” diyor. Kundu’daki bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, bayram dönemi için taleplerin genel olarak iyi olduğunu, ancak son dakikada rezervasyonların beklentiyi artıracağını ifade ediyor.

DÖRT BAYRAM BEREKETİ

İsmail Çağlar, “Bu yıl turizm sektörü olarak dört bayram ile sezonu açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önce nevruz, ardından Ramazan Bayramı, sonrasında Avrupalıların Paskalya Bayramı ve mayıs başında Rusların Zafer Bayramı’nı kutlayacak olması, sezonun hareketlenmesini sağlayacak.” şeklinde konuşuyor. Bu süreçte hava şartlarının tamamen ısınacağı ve yüksek sezona giriş yapacağı bilgisi veriliyor. Turizm sektöründe dolu dolu bir dönem geçmesi bekleniyor.