Bayram Tatilinde Noterler Açık Mı?

NOTERLERİN DURUMU

9 günlük bayram tatiline yaklaşırken birçok kişi noterlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Alım satım işlemlerine devam etmek isteyen vatandaşların sayısı dikkat çekiyor. Peki, bayram süresince noterler açık mı olacak?

NOTERLİK HİZMETLERİ

Noter, noterlik mesleğini icra eden kişidir. Noterlik, resmi bir kamu hizmetidir ve hukuki güvenliği sağlamak amacıyla anlaşmazlıkların önlenmesi için işlemleri belgelendiriyor. Ayrıca, kanunlarla kendilerine verilen önemli diğer görevleri de yerine getiriyorlar.

Ramazan Bayramı boyunca tüm kamu kurumları kapalı oluyor. Bu sebeple, noterlerin de kapalı olacağı söyleniyor. Bu durum, noterlik hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için önemli bir detay.