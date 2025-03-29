Bayram Tatilinde Sağanak ve Fırtına Uyarısı

SICAKLIK DÜŞÜYOR

29 Mart tarihinden itibaren, Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları 3-5 derece düşecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havanın yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakması bekleniyor.

YAĞIŞLI GÜNLER BAŞLIYOR

30 Mart’ta, ülke genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış, Karadeniz’de ise yoğun sağanak bekleniyor. 31 Mart’ta yağışların etkisi daha da yayılacak ve özellikle Orta ile Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış görülecek. 1 Nisan’da da sağanak yağışlar devam edecek. Doğu Anadolu’da sıcaklık düşüşü ile birlikte kar ihtimali ortaya çıkabiliyor.

Meteoroloji, olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyarırken, sarı kodlu uyarı alan iller şu şekilde sıralanıyor: Antalya, Burdur, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray.

TOZ TAŞINIMI VE FIRTINA TEHLİKESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Bunun yanı sıra Ege, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz’de güneyli yönlerden esen kuvvetli rüzgârların kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olabileceği belirtiliyor. Sürücüler ve açık alanda bulunan vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

ÖNLEMLER ALINMALI

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayanların sel ve su baskınlarına karşı önlem alması gerektiği vurgulanıyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya bağlı olarak çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi tehlikeler hakkında da vatandaşlar uyarılıyor.

BAYRAM SONRASI YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Bayram sonrası dönemde de ülke genelinde yağışlı hava sistemi etkisini sürdürecek. Gök gürültülü sağanak yağışların özellikle hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.