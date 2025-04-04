Bayram Tatilinde Trafik Kazaları Artıyor

TATİL DÖNÜŞLERİ BAŞLADI

29 Mart’ta başlayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların dönüş yolculukları başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatiline ilişkin trafik verilerini paylaştı. Yollardaki trafik yoğunluğu artarken, acı bilanço da giderek büyüyor. Bayram tatilinin 6’ncı gününde meydana gelen 532 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 790 kişi yaralandı.

TRAFFIC VERİLERİ VE UYARILAR

Bayram tatiline ilişkin genel bilgileri aktaran Bakan Yerlikaya, “Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6.533 vatandaşımız ise yaralandı.” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, “Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 6. günü, 3 Nisan 2025 Perşembe günü trafik ekiplerimizce; 599.476 araç denetlendi. 22.892 araca hız ve radar işlemi, 41.922 araca ise diğer işlemler yapıldı.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA DİKKAT UYARISI

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar dileyen Bakan Yerlikaya, vatandaşlara uyarılarda bulundu ve şöyle dedi: “Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor. Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”