Bayram Tatilinde Trafik Kazaları Can Aldı

BAYRAM TATİLİNİN TRAFİK KAZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bayram tatilinin ilk beş günü boyunca Türkiye’de meydana gelen trafik kazaları ciddi kayıplara yol açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 47 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 743 kişinin yaralandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, bu durumun her bir aile için büyük bir acı olduğunu vurguladı.

KAZALARIN BİLANÇOSU

Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin beşinci günü olan Çarşamba günü 583 trafik kazasının gerçekleştiğini açıkladı. “Maalesef 13 vatandaşımız hayatını kaybetti, 959 vatandaşımız ise yaralandı. 13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın” ifadelerini kullandı. Bu durum, yollarda hareket halindeki herkes için bir uyarı niteliği taşıyor.

Bakanlık, bayram sürecinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü aktardı. 2 Nisan 2025 Çarşamba günü, 535 bin 44 araç denetlendiği ve 20 bin 782 araca hız ve radar işlemleri, 36 bin 258 araca ise diğer trafik işlemlerinin uygulandığı bildirildi. Bu sayede trafikte güvenliği artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amaçlanıyor.