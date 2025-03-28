Bayram Tatilinde Trafik Yoğunluğu Bekleniyor

TATİL YOLCULUKLARI BAŞLADI

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Tatilcilerin hareket geçmesiyle bazı önemli noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale’de, sürücülerin memleketlerine gitmek için yola çıkmasıyla birlikte yoğunluk yaşanıyor. Bu bölgede, Kırıkkale-Ankara kara yolunda akşam saatleriyle birlikte trafiğin artarak devam etmesi bekleniyor.

KIRIKKALE’DE YOĞUN TRAFİK

“Kilit kavşak” olarak adlandırılan Kırıkkale’de yaşanan trafik yoğunluğuna polis ekipleri anında müdahale ediyor. Sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına izin verilmiyor. Karayolları ekipleri de Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmış durumda. Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalar da hızlı bir şekilde kontrol altına alınıyor.

BOLU DAĞI’NDA HAREKETLİLİK GÖRÜLÜYOR

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı kesiminde de Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bazı sürücüler yola çıkmaya başladı. Özellikle Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampalarında akıcı bir yoğunluk görülüyor. Güzergahta görevli jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalara devam ediyor. Yetkililer, akşam saatleri ve yarın daha fazla yoğunluk olmasının beklendiğini belirtiyor.

KARAYOLLARINDA GÜNCEL DURUM

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım etkileniyor. Aydın-Denizli Otoyolu’nda da benzer çalışmalardan dolayı gidiş-geliş yönünde kısıtlamalar var. Ankara-Kırıkkale yolu ve Aydıncık-Silifke yolunda gerçekleştirilen yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

BİLGİ İÇİN HIZ UYARISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı hız konusunda uyarılarda bulundu. “2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım.” ifadeleriyle sürücüleri kurallara uymaları yönünde bilgilendirdi.

HAVALİMANLARINDA YOĞUNLUK ARTIYOR

İstanbul’daki havalimanları tatil öncesinde yoğunlaşmaya başladı. İstanbul Havalimanı’nda yolcuların akışı ile birlikte zaman zaman trafik oluştu. Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, gerekli önlemleri alarak girişleri hızlandırdı. Yılın en yoğun dönemlerinden biri olan bu süreçte, bugün toplam 1544 uçuşla yaklaşık 242 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

SABİHA GÖKÇEN’DE YOLCU ARTIŞI BEKLENİYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da Ramazan Bayramı yoğunluğu gözlemleniyor. Yolcu trafiğinde yüzde 8 artış öngörülüyor. 6 Nisan’a kadar, toplam 3 bin 200 iç hat ve 4 bin 200 dış hat uçuşunun gerçekleştirilmesi bekleniyor. E-pasaport uygulamalarında da geliştirmeler yapılarak bekleme süreleri kısaltılmaya çalışılıyor.