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Bayram Tatilinde Yaşanan Trafik Kazaları

bayram-tatilinde-yasanan-trafik-kazalari

TRAFFIK KAZALARI ARTIYOR

Ramazan Bayramı tatili devam ederken, tatilin altıncı gününde toplam 542 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti ve 790 kişi yaralandı. İlk altı günde meydana gelen kazalardaki ölü sayısı 57’ye ulaşırken, yaralı sayısı ise 6 bin 533 kişiye yükseldi.

DENETİMLER ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili süresince 599 bin 476 aracın denetlendiğini açıkladı. Hız ve radar uygulamaları ise 22 bin 892 araca gerçekleştirildi. Yerlikaya, “Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.” diyerek sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

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