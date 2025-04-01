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Bayram Tatilinden Dönenler Yolda Yoğunluk Oluşturdu

RAMAZAN BAYRAMI DÖNÜŞ NASIL GEÇİYOR?

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde, 9 günlük bayram tatili için memleketlerine ve tatil bölgelerine gidenlerin geri dönüşünde yoğunluk yaşanıyor. Bayramın son gününde yola çıkan sürücüler, Düzce’de sıkışıklığa neden oldu.

POLİS ÖNLEMLERİ ALIYOR

Yoğunluk nedeniyle, polis ekipleri yollarda gerekli önlemleri alırken, trafik akışının sağlanması için çalışmalar yapıyor. Var olan yoğunluğun, yarın sabah saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

ÖNEMLİ

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Bayram Dönüşü Trafiğine Işıklı Çözüm

Ramazan Bayramı sonrası Düzce'de trafik yoğunluğu arttı. Polis ekipleri, ışıklı kavşakların sürelerini uzatarak trafiğin daha akıcı hale gelmesini sağladı.
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CHP Genel Başkanı Özel’den Boykot Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gençlerin başlattığı tüketim boykotuna katılım çağrısında bulundu. Boykotu desteklediğini vurguladı.

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