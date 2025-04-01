Bayram Tatilinden Dönenler Yolda Yoğunluk Oluşturdu

RAMAZAN BAYRAMI DÖNÜŞ NASIL GEÇİYOR?

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde, 9 günlük bayram tatili için memleketlerine ve tatil bölgelerine gidenlerin geri dönüşünde yoğunluk yaşanıyor. Bayramın son gününde yola çıkan sürücüler, Düzce’de sıkışıklığa neden oldu.

POLİS ÖNLEMLERİ ALIYOR

Yoğunluk nedeniyle, polis ekipleri yollarda gerekli önlemleri alırken, trafik akışının sağlanması için çalışmalar yapıyor. Var olan yoğunluğun, yarın sabah saatlerinde sona ermesi bekleniyor.