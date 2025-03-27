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Bayram Tatilini Uzatanlar Yollarda Yoğunluk Oluşturdu

YOĞUNLUĞUN NEDENİ TATİL PLANLARI

Ramazan Bayramı öncesinde tatilini uzatmayı hedefleyen sürücüler, yola çıkmaya başladı. Bu durum, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluğa neden oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkarma açıklamasının ardından, bazı sürücüler yolculuklarına erken başlamayı tercih etti.

GECE YOLCULUĞU VE ARTAN TRAFİK

Gece saatlerinde yola çıkan tatilcilerin etkisiyle Anadolu Otoyolu’nda belirgin bir yoğunluk meydana geldi. Uzun araçların yol alması nedeniyle yoldaki sıkışıklık dikkat çekiyor. Ayrıca, hafta sonu yoğunluğun artması bekleniyor.

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