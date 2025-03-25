Bayram Trafiği İçin Tüm Önlemler Alındı

RAMAZAN BAYRAMI’NDA YAPILACAK TEDBİRLER

Ramazan Bayramı için günler daralıyor. Milyonlarca kişi, bayram tatilinde memleketlerine ya da tatile gitmek üzere yola çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram süresince kara yollarında alınan önlemler hakkında açıklama yaptı. Bakan, bayram döneminde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu nedeniyle ulusal kara yolu ağında tüm gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

GÖREVDE OLAN TURUNCU EKİPLER

Vatandaşların güvenli ve huzurlu bir seyahat geçirmeleri adına tüm önlemlerin alındığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “En yoğun seyahatin gerçekleştiği kara yollarında ‘Turuncu ekiplerimiz’ 7-24 esasına göre çalışmaya devam edecek.” dedi. Ülke genelinde 18 bölge müdürlüğü, 123 şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğinde kesintisiz denetimlerin sürdürüleceğine dikkat çekti.

YOL YAPIM ÇALIŞMALARI İÇİN ÖNLEMLER

Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) merkezinde her bayram tatilinde yapılan anlık izleme ve takiplerin bu bayram da gerçekleştirileceğini söyleyen Uraloğlu, “Kara yolu ağının birçok önemli noktasında bulunan sensör, kamera ve sistemlerden elde edilen veriler AUS merkezimiz üzerinden koordine ediliyor.” şeklinde bilgi verdi. Bakan, tatil süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilen kesimlerde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara verileceğini de belirtti.

TRAFİK İŞARETLERİNİN KONTROLÜ

Kara yolu ağındaki trafik işaret levhaları ve sinyalizasyon sistemlerinin kontrol edildiğini kaydeden Uraloğlu, “Kirlenen levhaların ve görünürlüğü azalan trafik işaretlerinin görünür olmasını sağladık. Aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel sularının taşıt yolu kenarına su seviyesinin üzerinde olacak şekilde sık aralıklarla onarım yaklaşım levhaları yerleştirildi.” diye ekledi. Ayrıca, taşıt yolundaki daralmalar ve heyelan nedeniyle trafiğe kapalı kısımlarda da onarım yaklaşım levhalarının kullanılacağını duyurdu.

TRAFFİK GÜVENLİĞİ BİRLİKTEN GEÇİYOR

Bayram tatilinde vatandaşların huzur içinde seyahat etmelerini sağlamak ve kazaların önüne geçmek için alınan önlemlerin yanı sıra sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirten Uraloğlu, “Trafik güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri takmak ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamak sizlerin ve diğer insanların güvenliği için hayatidir.” dedi. Uraloğlu, sürücülerin yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılan kesimlerde uyarılara ve hız limitlerine uymalarının önem taşıdığını da vurguladı. Ayrıca, sürücülerin tatil yolculuklarında aynı gün ve saatte yollar çıkmalarının yoğun trafik oluşturabileceğine dikkat çekti. “Vatandaşlarımız yol durumundaki değişiklikleri Karayolları Genel Müdürlüğü resmi web sitesindeki ‘Yol Durumu’ bölümünden takip edebilirler.” şeklinde bilgi aktardı.