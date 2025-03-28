Bayram Trafiğinde Ek Otobüs Seferleri Artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı döneminde yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için kullandıkları araçları da seferlerde kullanabileceğini duyurdu. Uygulamanın 7 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

EK SEFERLER İLE MAĞDURİYET GİDERİLECEK

Uraloğlu, bayram dönemlerinde yolcu talebinin normal seferlerin kapasitesini aşacağı konusunda uyarıda bulundu ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ek seferler düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. “Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılaması zor görünüyor. Bu nedenle biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçları da tarifeli seferlerde kullanabilmelerine imkan tanıdık” ifadelerini kullandı.

B2 VE D2 BELGELİ ARAÇLAR KULLANILACAK

Bakan Uraloğlu, “B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip B2 ve D2 belgeli araçları biletli seferlerde kullanabilecek. Uygulama 7 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek” açıklamasında bulundu.

DENETİM SİSTEMİ UYGULAMADA OLACAK

Uraloğlu, bu araçlarla yapılacak taşımaların denetimlerinin de sıkı bir şekilde uygulanacağını sözlerine ekleyerek, “Denetim sistemi devrede olacak. Firmalar tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacak, ücret tarifelerine uyacak, taşımalardaki sorumluluğu üstlenecek ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne bildirimde bulunacak” şeklinde konuştu.