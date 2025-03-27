Bayram Trafiğinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İLE TRAFİK TEDBİRLERİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından İçişleri Bakanlığımız tarafından trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alındı” deniyor. Bu açıklamada, “Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve eğitim ­öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi sebebiyle özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergâhlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı öngörüldüğünden, İçişleri Bakanlığımız tarafından; vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak, asayişi muhafaza etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır” ifadelerine yer veriliyor.

ALINAN TEDBİRLER

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik alınan tedbirler, 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar geçerli olacak. Bu tedbirler, Ankara ili istikameti için; Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı İlçesine kadar, D-100 karayolu İstanbul ilinden Bolu İli Gerede İlçesine kadar ve D-750 karayolu Bolu İli Gerede İlçesinden Ankara iline kadar geçerli olacak.

İzmir ili istikameti için O5 (Gebze­İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Manisa katılımlarından itibaren, D-200, D-260 ve D-300 karayolunda Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa ili katılımlarından itibaren tedbirler uygulanacak. Antalya ili için D­650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur illerinden de tedbirler geçerli olacak. D­300 Karayolu kapsamında ise, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Isparta ili katılımlarından itibaren kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecek.

İSTİSNALAR

Tedarik süreçlerinin aksamaması amacıyla, yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtlar, öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda zorunluluk halinde en az süreyle ana arterler üzerinde seyahatlerine istisnai olarak izin verilecektir.