Bayram Trafik Kazalarında 19 Kişi Öldü

TRAFAK HAZİNESİ ÜZERİNDEN HIZLA GEÇEN ARAÇLARIN DENETİMİ

Tatil boyunca yaşanan trafik kazalarının sayısı iç açıcı değil. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi ve Pazar) maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 bin 499 vatandaşımız ise yaralandı” diye belirtiyor. Ramazan Bayramı’nın bu ilk iki gününde oluşan kazaların korkutucu bilançosu, tatilin daha dikkatli geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

KAZA SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 280 vatandaşımız ise yaralandı” ifadesine yer verdi. Bu durum, tatilin beklendiği gibi geçmediğinin sinyallerini veriyor ve trafik kazalarının önlenmesi için alınacak önlemler konusunda acil bir gereklilik olduğunu gösteriyor.

ARAÇ DENETİMİ SAYISINDA YÜKSEK RAKAM

Bakan ayrıca, “Bayram tatilinin 2. günü 420 bin 737 araç denetlendi” diyerek, güvenlik önlemlerinin artırıldığını vurguluyor. “9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimleri sürdürüyor. 30 Mart 2025 Pazar günü trafik ekiplerimizce; 420 bin 737 araç denetlendi. 22 bin 310 araca hız ve radar işlemi, 18 bin 49 araca ise diğer işlemler yapıldı” açıklamasıyla da trafikteki kontrollerin yoğunluğunu belirtmektedir. Bu durum, güvenli bir bayram geçirmenin temeli olarak ön plana çıkıyor.