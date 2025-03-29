Bayram Yoğunluğu Karabük’te Başladı

BAYRAM TATİLİ HAREKETLİLİĞİ ARTIK BAŞLADI

Karabük’ün Kemikli Rampaları, İstanbul’un Karadeniz’le bağlantısını sağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan bir yer. Bayram tatili döneminde hareketlilik burada yoğunlaşıyor. Memleketlerine gitmek isteyenlerin, Ramazan Bayramı’nın 9 gün olmasının ardından erkenden yola çıkmasıyla birlikte, trafik akışı sürüyor.

TRAFİK DURUMU VE DENETİMLER

Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları’nda trafik akıcı bir şekilde devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü’nün Trafik Şube ekipleri, yolculuk yapanların güvenliği için denetimlerine devam ediyor. Ayrıca, Arefe günü ve bayramın ilk gününde yoğunluğun artması bekleniyor.