Bayram Yoğunluğu Nedeniyle Ek Seferler Başladı

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ İÇİN SEYAHATLER BAŞLADI

Ramazan Bayramı’nın 9 günlük tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenlerin seyahatleri başlamış durumda. Öğle saatlerinden beri İstanbul’daki havalimanlarında hareketlilik gözlemleniyor. Yoğunluk nedeniyle terminal binalarının girişlerinde X-ray kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

İGA’DAN UÇUŞ AÇIKLAMASI

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, bugün toplamda bin 544 uçuşun planlandığını ve bu uçuşlarla birlikte 242 bin 455 yolcuya hizmet vereceklerini duyurdu. Aynı zamanda Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da 721 uçuşun gerçekleşmesi öngörülüyor.

EK SEFERLERLE TALEBE CEVAP VERİLİYOR

Bayram tatili dolayısıyla artan talebe karşılık olan havayolu şirketleri, ek seferler düzenlemeye başladı. Bu bağlamda, 28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında Türk Hava Yolları’nın (THY) yanı sıra AJet 38, Pegasus 157, SunExpress ise 50 ek sefer yapılacağını ilan etti. Havayolu şirketleri, talep yoğunluğuna göre ilave seferlerde güncellemeler yapacaklarını da belirtiyor.