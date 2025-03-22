Bayram Yoğunluğu Öncesi Kuaförlerden Erken Gelin Tavsiyesi

KUAFORENLER BAYRAM YOĞUNLUĞUNA DİKKAT ÇEKİYOR

Gaziantep’te yer alan kuaför ve berberler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, müşterilerine saç tıraşlarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bayram öncesi yoğunluk, şehirdeki kuaför ve berberlerde kendini gösteriyor. Bayrama şık bir görünümle girmek isteyen vatandaşlar, berberlerin kapısını çalmaya başladı.

MÜŞTERİLERİN DİKKATİNE YERİNE GETİRİLİYOR

Bayram hazırlığı yapan vatandaşlar, saç ve sakal kesimi, yüz maskesi, saç bakım maskesi ve ağda gibi işlemler yaptırarak bayram günlerine hazır hale gelmeyi hedefliyor. Berberlerin işletmecisi Nihat Güzel, “Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Kısmet olursa inşallah bayramdan önce tüm müşterilerimizi tıraşa bekliyoruz. Tıraş son günlere kaldığı zaman müşterilerimizin tıraşlarında güzellikler yaşamıyoruz. Tüm müşterilerimizi bayram öncesi yoğunluk olmadan tıraşa gelmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARDAN ‘ERKEN GEL’ ÇAĞRISI

Berber Nihat Güzel, tıraşlar son güne kaldığında memnuniyet problemleri yaşandığını belirtti. Müşterilerinin daha hassas davranmasını ve erkenden tıraş olmalarını beklediklerini ekledi. Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için yoğunluğa kalmamak gerektiğini vurguladı. Erken tıraş olmayı tercih eden Enes Arslan ise, “Tıraşımın daha güzel çıkması, sakin kafayla tıraş olmak için ve istediğim tıraşı olabilmek için erken geldim. Son günlerde baya yoğunluk oluyor” dedi.

Herkesin tıraşını istediği gibi olabilmesi için, bayram öncesi tıraş işlemlerini ihmal etmemeleri gerektiğini ifade etti.