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Bayram Yolunda Kaza: 5 Yaralı

BAYRAM ZİYARETİ YAPARKEN KAZA GEÇİRDİLER

İskenderun’dan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bayram ziyareti gerçekleştiren bir aile, içinde bulundukları otomobilin şarampole devrilmesi sonucu kaza yaptı. Bu kazada toplamda 5 kişi yaralanıyor. Kaza, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Çelik köyü rampasında meydana geldi.

KAZA ANINDA YARALANANLAR

Hatay’ın İskenderun ilçesinden memleketleri Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine gitmekte olan Abubekir Y.’nin kullandığı 31 LF 127 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 25 metreden şarampole devriliyor. Kazada sürücü Abubekir Y. ile birlikte yolcu konumunda bulunan Renas Y., Fatima Y., Abdullah Berken Y. ve Kamuran Y. de yaralanıyor. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıyor. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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