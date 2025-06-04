Bayrama İki Gün Kala Yangın: Hayvanlar Telef Oldu

YANGININ BAŞLANGICI VE SONUÇLARI

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi’nde Yılmaz Selim’e ait çiftlikte saat 02.30’da başladı. Tam olarak belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa süre içerisinde 19 kurbanlık büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırı sardı. Olayın bildirilmesi üzerine ihbar edilen itfaiye ekipleri, alevlerle uzun süre mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı ancak geriye yalnızca kül haline gelmiş bir ahır ve telef olmuş hayvanlar kaldı. Daha önce satışı yapılmış olan hayvanlardan yalnızca 2’sinin kurtarıldığı, diğer 17’sinin ise telef olduğu öğrenildi. Ahırın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği, yangının boyutunun gün ağarınca daha net bir şekilde anlaşıldığı belirtildi.

ÇİFTLİK SAHİBİ ÜZÜNTÜSÜNÜ GİZLEMEDİ

Çiftlik sahibi Yılmaz Selim, bayrama iki gün kala yaşanan bu acı olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. “Bayrama iki gün kala yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm” diyen Selim, kaybını şu sözlerle anlattı: “Bana ait olan çiftlikte gece 02.30 civarında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. 19 hayvanımın 17’si telef oldu. Allah kimsenin başına böyle acılar vermesin. Kurban Bayramı’na iki gün kala yaşanmış bu olaydan dolayı çok üzgünüm.” Ayrıca, yardım eden eş, dost ve ekiplere teşekkür ederek, “Gece saatlerinden beri yardım eden bütün eş, dosttan ve ekiplerden Allah razı olsun” diye ekledi.