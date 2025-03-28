Bayramda Artvin’de Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

HUZUR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Artvin Valiliği, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların güvenliği için alınan önlemleri açıkladı. Bayram döneminde şehir içi ve şehirler arası yollar, alışveriş ile eğlence merkezleri, yaylalar, mezarlıklar, ibadethaneler ve otogarlar gibi yoğunluk yaratabilecek alanlarda güvenlik tedbirleri artırılıyor. Bayram boyunca, günlük olarak 116 polis ve jandarma ekibi görev yapacak. Toplamda 547 kolluk personeli, vatandaşların güvenliğini sağlamak için sahada aktif olacak. Bunun yanı sıra, Sahil Güvenlik Hopa Karakol Komutanlığı’nda 37 personel, 3 deniz aracı ve 2 kara aracıyla görev alacak.

SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN GEREKEN TEDBİRLER

İl Sağlık Müdürlüğü, bayram süresince 93’ü acil sağlık çalışanı olmak üzere toplam 224 personelin görev yapacağını duyurdu. 24 saat hizmet veren ambulanslar, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına kesintisiz cevap verecek. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevli 19 personel, bayram boyunca acil çağrılara cevap verecek. İtfaiye birimleri, yangın ve benzeri tehlikeler için hazırlıklı olacakken, elektrik, su ve doğalgaz kesintilerine karşı da ilgili kurumlar gerekli tedbirleri almış durumda.

DENETİMLERİN SIKILAŞTIRILMASI

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla bayram süresince 16 gıda denetçisini görevlendirirken, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fahiş fiyat, kasa-raf fiyat uyumsuzluğu ve tarife ihlalleriyle ilgili denetimlerini sürdürecek. Kaza ve kural ihlallerinin sıkça yaşandığı noktalarda trafik kontrolleri sıkılaştırılacak. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için denetimler artırılacak. Artvin Valiliği, bayram süresince tüm önlemlerin eksiksiz uygulanacağını belirterek, vatandaşlara huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu.