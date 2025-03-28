Bayramda Beslenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

UZMANLAR BAYRAMDA BESLENMEYE DİKKAT ÇEKİYOR

Diyetisyen Zeynep Öztekin, Ramazan döneminde insanların beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve bayramda şekerli ile yağlı yiyeceklerin tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ramazan ayı boyunca günlük yemek ve sıvı alımının azaldığını, bayramda ise bu tür yiyeceklerin artış göstereceğini belirten uzmanlar, olumsuz etkilerden kaçınmak ve vücut sağlığını korumak için dikkate alınması gereken noktaları vurguladı.

ŞERBETLİ VE YAĞLI YİYECEKLER MİDE SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Diyetisyen Öztekin, “Açıklık süresine alışan vücudumuz, bu süreçte metabolik olarak biraz yavaşlayabilir. Bayramda çok şekerli, şerbetli ve yağlı yiyecekler tüketmek mide sorunlarına yol açabilir ve bir rehavet hissi yaratabilir. Bu yüzden, hızlı yememek ve porsiyon kontrolü sağlamak oldukça önemli.” dedi.

MEYVELİ TERCİHLER DAHA MAKUL OLACAK

Öztekin, bayram ziyareti sırasında tatlı seçimlerinde şerbetli yiyecekler yerine sütlü ve meyveli seçeneklerin tercih edilmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca azalmış olan su tüketiminin artırılması açısından bol su içilmesinin gerekliliği üzerinde durdu. “Hafif tempolu yürüyüşler sindirimi kolaylaştırmak konusunda yardımcı olacaktır.” şeklinde konuştu.