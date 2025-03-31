Bayramda Bismil’de Meydana Gelen Trafik Kazası

DİYARBAKIR’DA TRAGİK KAZA

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bayram günü yaşanan bir olay, yas gününe dönüşüyor. Kırsal Üçtepe Mahallesi’nde ailesiyle bayram ziyaretine giden 21 aylık bir bebek, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanıyor. İddialara göre, otomobilden inen 21 aylık Celal Aydemir’e sürücünün yaptığı manevra sonucu çarptığı bildiriliyor.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulunuluyor. Ağır yaralanan Celal bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Ancak burada, doktorların tüm çabalarına rağmen küçük bebek hayatını kaybediyor.

CENAZE TÖRENİ VE SORUŞTURMA

Celal bebeğin cenazesi, hastane morgunda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından kırsal Üçtepe Mahallesi’ndeki aile kabristanında toprağa veriliyor. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılmış durumda.