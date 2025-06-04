Bayramda Can Güvenliğine Dikkat Edin

YOLDA GÜVENLİK UYARILARI

Bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Herkesin en büyük sorumluluğu hem kendi hem de başkalarının can güvenliğini sağlamaktır” şeklinde bir açıklama yaptı. Palandöken, bayramda seyahat etmeyi planlayanlar için dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.

KAZASIZ BİR BAYRAM İÇİN ÖNERİLER

Bayramın kazasız ve huzurlu bir şekilde geçmesi dileğinde bulunan TESK Başkanı, yollarda başkalarını da düşünmek gerektiğini belirtti. “Yolculuklar ister toplu taşımayla ister özel araçla yapılsın, herkesin en büyük sorumluluğu hem kendi hem de başkalarının can güvenliğini sağlamaktır. Ramazan Bayramı’nda yaşanan üzücü trafik kazaları hepimizin yüreğini dağladı” diyen Palandöken, “Maddi kayıplar bir şekilde telafi edilebilir, ancak bir canın bedeli yok” ifadesini kullandı.

TRAFFIC KURALLARINA UYMAK

Hayatın değerinin çoğu zaman kaybedildiğinde anlaşıldığını vurgulayan Palandöken, bu bayramda trafikte sabırlı olunması, birkaç dakika erken varmak için kural ihlali yapılmaması gerektiğini ekledi. “Trafik ışıkları, levhalar ve kolluk kuvvetlerinin uyarıları sadece öneri değil, hepimizin güvenliği için zorunluluktur. Kurallara uymak yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur” dedi.

ARAÇ BAKIMI VE HAZIRLIK ÖNEMİ

Yola çıkmadan önce araç bakımlarının yapılmasının, lastik ve fren kontrollerinin gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Palandöken, bayram coşkusunu acıya çevirmemek için bu hazırlıkların ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. “Yollarda sadece kendimizi değil, başkalarını da düşünmeliyiz” şeklinde sözlerini tamamlayarak, bayramın bereketli geçmesini diledi.