Bayramda Erzurum’da 24 Saat Polis Denetimi

POLİS TEDBİRLERİNİ ARTIRIYOR

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehir merkezi ve dış ilçelerdeki güvenlik tedbirlerini artırdı. Erzurum şehir merkezinde, 18 amir sınıfı personel, 185 trafik personeli, 156 genel hizmet personeli, 78 motorize ekip, 115 çevik kuvvet unsuru, 30 yaya devriye personeli ve 160 büro personeli olmak üzere toplamda 723 görevli, 4 uygulama noktası ve 5 polis merkezi amirliğiyle sahada bulunuyor.

DIŞ İLÇELERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Dış ilçelerde ise güvenlik, 34 amir sınıfı personel, 53 trafik personeli, 163 genel hizmet personeli, 40 ekip ve 60 çarşı ile mahalle bekçisiyle sağlanıyor. Burada 17 uygulama noktası ve polis merkezi amirliği ile birlikte toplam 460 personel görev yapıyor. Erzurum Valiliği, bu süreçte, “İl Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı süresince güvenliğiniz için 7/24 sahadadır” açıklamasında bulundu.