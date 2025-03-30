Bayramda Erzurum’da Mezarlık Ziyareti Yoğunluğu

MEZARLIKLARA ZİYARET AKINI

Erzurum’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü mezarlıklar dolup taşıyor. Oltu ilçesinde, sabahın erken saatlerinden itibaren Cankurtaran Mezarlığı’na gelen ziyaretçi akını dikkat çekiyor. Bayram namazının ardından Oltulular, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dualar ediyor ve Kur’an-ı Kerim okuyorlar.

DUYGUSAL ANLAR VE KABİR BAKIMI

Ziyaretlerin ardından, vatandaşlar kabirlerde bakım yaparak sevdiklerine olan saygılarını gösteriyor. Mezarlıkta geçirilen duygusal anların ardından, bayramlaşmak için aile büyüklerine doğru yola çıkıyorlar. Geleneksel bayram ziyaretleri, bölgede dini bir anlam taşırken aile bağlarını da güçlendiriyor. Oltulular, mezar ziyaretlerinde geçmişi anmayı ve sevdiklerine dualar etmeyi unutmuyor.