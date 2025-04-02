Bayramda Hangi Resmi Kurumlar Kapalı?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte, Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. Ancak bu idari izin yalnızca kamu sektörü için geçerli. Bayram süresince hangi kurumların hizmet vereceği ve hangilerinin kapatılacağı konusunda detaylar netleşti.

RESMİ KURUMLARIN AÇILIŞ TARİHLERİ

Valilikler, belediyeler, nüfus müdürlükleri ve vergi daireleri gibi resmi kurumlar bayram tatili ve idari izin nedeniyle kapalı kalacak. Bu kurumlar 7 Nisan 2025 Pazartesi günü normal mesai düzenine dönecek. Özel sektörde ise tatil süresi 3,5 günle sınırlı olacak ve iş yerleri 2 Nisan 2025 Çarşamba günü faaliyetlerine başlayacak.

PTT VE KARGO HİZMETLERİ HAKKINDA

PTT şubeleri ve kargo hizmetleri, 30 Mart Pazar günü başlayan bayram tatili boyunca hizmet sunmayacak. Kargo işlemleri için şubeler, 7 Nisan Pazartesi günü tekrar açılacak.

SAĞLIK HİZMETLERİ DURUMU

Aile Sağlığı Merkezleri, diğer bir deyişle sağlık ocakları, tatil boyunca kapalı kalacak. Ancak, hastanelerin acil servisleri bayram süresince 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

NOTERLERİN ÇALIŞMA DURUMU

Türkiye Noterler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, noterler 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerinde mesaiye devam edecek. 5 ve 6 Nisan tarihlerinde ise nöbetçi noterlik uygulaması geçerli olacak. Birlik, “Kamu tatili noterleri kapsamıyor” ifadesine vurgu yaptı.

BANKALAR VE BORSANIN DURUMU

Bankalar, 2 Nisan 2025 Çarşamba gününden itibaren işlemlerine başlayacak. Borsa İstanbul ise 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri açık kalacak ve işlemler normal şekilde devam edecek. Ek bir not olarak, Borsa ile ilgili güncel bilgi verilmesi gerekirse, SPY (S&P 500 ETF) verilerine göre 1 Nisan 2025’te kapanış değeri 561.78 USD olarak kaydedildi; ancak bu veri ABD piyasalarına ait olup Borsa İstanbul’un tatil takvimini etkilemiyor.