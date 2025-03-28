Bayramda Hastanelerin ve Noterlerin Durumu

Her yıl olduğu gibi, Ramazan Bayramı boyunca kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil ilan ediliyor. Ancak acil durumlar göz önüne alındığında, sağlık alanında bazı hizmetler kesintisiz devam ediyor. Bu nedenle birçok kişi, “Bayram tatilinde hastaneler açık mı?” sorusunun yanı sıra sağlık ocakları, eczaneler ve aile hekimliklerinin durumunu da merak ediyor. Peki, bayram tatilinde hastaneler açık mı?

SAĞLIK OCAKLARI KAPALI OLACAK

Kamuya ait olan Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları, 9 günlük bayram tatilinde kapalı olacak. 2, 3, ve 4 Nisan 2025 tarihleri, idari izin sebebiyle sağlık ocaklarının hizmet vermeyeceği günler olarak belirlendi. Hastanelerin acil servisleri ise açık olacak, eczaneler ise nöbet sistemine uygun bir şekilde çalışacak.

NOTERLER VE KARGO FİRMALARI HİZMET VERMEYECEK

2025 yılı Ramazan Bayramı’na denk gelen arefe gününün cumartesi olması sebebiyle noterler hafta sonu tatili kapsamında kapalı olacak. Bu nedenle, 29 Mart Cumartesi günü noterler herhangi bir hizmet sunamayacak. 30 Mart Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı boyunca da noterler kapalı kalacak. Bayram sonrasındaki 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri de idari izinle tatil ilan edildiğinden, noterlerin bu tarihlerde hizmet vermeyeceği belirtiliyor. Ayrıca kargo firmaları da bayramda hizmet vermeyecek işletmeler arasında yer alıyor. PTT, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo, Aras Kargo gibi firmalar, 2 Nisan Çarşamba günü hizmetlerine yeniden başlayacak.