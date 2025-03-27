Bayramda Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerinin hava durumu, tatil planları yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, bayram süresince Türkiye genelinde hava koşulları farklılık gösterecek. Peki, bayramda hava nasıl olacak? 30, 31 Mart ve 1 Nisan hava durumu tahminleri neler?

30 MART HAVASI

Genel hava tahminlerine göre, Ramazan Bayramı boyunca Türkiye’nin batı ve iç kesimlerinde zaman zaman yağışlar görülecek. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyrediyor. Özellikle seyahat edecek olanlar ve dış mekanda plan yapanların, günlük hava durumu tahminlerini dikkatle takip etmeleri öneriliyor.

30 Mart Pazar: Yer yer geç saatlerde sağanak yağış var, gündüz sıcaklık 18°C, gece ise 10°C.

31 MART HAVASI

31 Mart Pazartesi: Puslu güneşli bir gün gözlemleniyor, gündüz sıcaklık 16°C, gece 11°C.

1 NİSAN HAVASI

1 Nisan Salı: Bulutlu bir hava durumu bekleniyor, gündüz 16°C, gece 10°C sıcaklıklar söz konusu.

Diğer bir tahmin raporuna göre;

30 Mart Pazar: Parçalı bulutlu bir hava olacak, gündüz sıcaklık 19°C, gece 8°C.

31 Mart Pazartesi: Çok bulutlu bir gün geçecek, gündüz 19°C, gece 7°C.

1 Nisan Salı: Yerel yağmur geçişleri görülecek, gündüz 18°C, gece 7°C.

Başka bir değerlendirmeye göre;

30 Mart Pazar: Kısa süreli sağanak bekleniyor, gündüz sıcaklık 18°C, gece 11°C.

31 Mart Pazartesi: Yer yer sağanak yağışlar gerçekleşecek, gündüz 20°C, gece 13°C.

1 Nisan Salı: Devam eden sağanaklar ile geçecek, gündüz 20°C, gece 11°C.

Başka bir hava raporuna göre;

30 Mart Pazar: Sağanak yağışlı olacak, gündüz 16°C, gece 7°C.

31 Mart Pazartesi: Çok bulutlu bir hava durumu öngörülüyor, gündüz 16°C, gece 7°C.

1 Nisan Salı: Yağışlı geçecek, gündüz sıcaklık 14°C, gece 6°C.

Son olarak;

30 Mart Pazar: Bulutlu bir hava mevcut, gündüz 8°C, gece 0°C.

31 Mart Pazartesi: Yağmurlu bir gün geçecek, gündüz 6°C, gece 3°C.

1 Nisan Salı: Çisenti ile bulutlu bir hava durumu bekleniyor, gündüz 8°C, gece 1°C.