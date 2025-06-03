Bayramda Hava Sıcak, Yağışsız Olacak

HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgiler doğrultusunda, Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde hava durumu hakkında detaylar paylaşıldı. Açıklamaya göre, batı bölgelerinden başlayarak, yağışsız ve sıcak havanın etkisi altına girileceği belirtiliyor. Arife gününden itibaren, Kurban Bayramı’nın son gününe kadar, yurt genelinde hakim olacak hava koşulları bildirildi.

MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SICAKLIK

Yayımlanan rapora göre, mevsim normalleri etrafında seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü batı kesimlerde artarak, bayram süresince tüm yurtta mevsim normalleri üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Arife gününde Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Ardahan çevrelerinde, bayramın ilk gününde ise Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Bayramın ikinci günü ülke genelinde yağış olmaması beklenirken, üçüncü gün Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde, bayramın dördüncü gününde ise Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerler ise parçalı az bulutlu geçecek.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Üç büyük şehirdeki hava durumu ise şu şekilde öngörülüyor: Arife günü ve bayram boyunca Ankara’nın genellikle az bulutlu ve açık bir hava içinde olması bekleniyor. En düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle; Perşembe 11 ila 13 / 27 ila 29, Cuma 13 ila 15 / 29 ila 31, Cumartesi 14 ila 16 / 30 ila 32, Pazar 14 ila 16 / 30 ila 32, Pazartesi 15 ila 17 / 30 ila 32 derece olacak. İstanbul’da hava durumunun genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği söyleniyor. En düşük ve en yüksek sıcaklıklar; Perşembe 18 ila 20 / 29 ila 31, Cuma 17 ila 19 / 28 ila 30, Cumartesi 17 ila 19 / 26 ila 28, Pazar 16 ila 18 / 26 ila 28, Pazartesi 17 ila 19 / 27 ila 29 derece bekleniyor. İzmir’de hava durumu az bulutlu ve açık olarak tahmin ediliyor. En düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise; Perşembe 20 ila 22 / 33 ila 35, Cuma 20 ila 23 / 32 ila 34, Cumartesi 20 ila 22 / 33 ila 35, Pazar 20 ila 22 / 31 ila 33, Pazartesi 20 ila 22 / 31 ila 33 derece olacağı belirtiliyor.