Bayramda Havanın Değişmesine Dikkat!

HAZIRLANAN HAVA TAHMİNLERİ
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, 26 Mart Çarşamba günü Türkiye’nin kuzey ve iç bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava ile karşılaşacak. Artvin, Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gün geçmesi öngörülüyor. Ancak dikkat: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuzeybatıda toz taşınımı, Bu nedenle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ UYARILAR
Çığ Tehlikesi ve Buzlanma: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun karlı yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerdeki buzlanma ve don durumu, ulaşımda aksamalara yol açabiliyor. Bu nedenle yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
Toz Taşınımı: Marmara’nın batısında beklenen toz taşınımı, hava kalitesini etkileyebiliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.
Edirne: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 25°C, parçalı ve çok bulutlu
Ege: Parçalı ve az bulutlu bir gün geçirilecek.
Afyonkarahisar: 23°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 28°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Manisa: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.
Adana: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Mersin: 23°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Ankara: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
Konya: 26°C, parçalı ve çok bulutlu
Nevşehir: 23°C, parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçecek.
Bolu: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
Karabük: 24°C, parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava. Artvin ve Trabzon-Rize’nin iç kesimlerinde yağmur bekleniyor. Ayrıca çığ tehlikesi, buzlanma ve sis riski dikkat çekiyor.
Amasya: 25°C, parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 16°C, yağmur ve sağanak yağışlı
Samsun: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 18°C, iç kesimlerde yağmur
Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, ancak kuzey kısmı çok bulutlu. Ardahan’da yağmur bekleniyor. Çığ, buzlanma ve sis riski devam ediyor.
Erzurum: 13°C, parçalı, zamanla çok bulutlu
Kars: 12°C, parçalı, zamanla çok bulutlu
Malatya: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu bir gün geçecek.
Diyarbakır: 26°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Siirt: 23°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 28°C, parçalı ve az bulutlu
BAYRAMDA HAVA DEĞİŞİKLİĞİ
Rapora göre, 28 Mart’tan itibaren yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak. Bu yağışlı hava dört gün boyunca sürecek ve bayram planlarınızı etkileyebiliyor. Güncel tahminler için Meteoroloji’yi takipte kalın!