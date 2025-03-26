Bayramda Havanın Değişmesine Dikkat!

HAZIRLANAN HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, 26 Mart Çarşamba günü Türkiye’nin kuzey ve iç bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava ile karşılaşacak. Artvin, Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gün geçmesi öngörülüyor. Ancak dikkat: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuzeybatıda toz taşınımı, Bu nedenle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ UYARILAR

Çığ Tehlikesi ve Buzlanma: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun karlı yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerdeki buzlanma ve don durumu, ulaşımda aksamalara yol açabiliyor. Bu nedenle yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Toz Taşınımı: Marmara’nın batısında beklenen toz taşınımı, hava kalitesini etkileyebiliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

Edirne: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli: 25°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege: Parçalı ve az bulutlu bir gün geçirilecek.

Afyonkarahisar: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Denizli: 28°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Manisa: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Adana: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Mersin: 23°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Ankara: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Konya: 26°C, parçalı ve çok bulutlu

Nevşehir: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçecek.

Bolu: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Karabük: 24°C, parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava. Artvin ve Trabzon-Rize’nin iç kesimlerinde yağmur bekleniyor. Ayrıca çığ tehlikesi, buzlanma ve sis riski dikkat çekiyor.

Amasya: 25°C, parçalı ve çok bulutlu

Artvin: 16°C, yağmur ve sağanak yağışlı

Samsun: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 18°C, iç kesimlerde yağmur

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, ancak kuzey kısmı çok bulutlu. Ardahan’da yağmur bekleniyor. Çığ, buzlanma ve sis riski devam ediyor.

Erzurum: 13°C, parçalı, zamanla çok bulutlu

Kars: 12°C, parçalı, zamanla çok bulutlu

Malatya: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Van: 10°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu bir gün geçecek.

Diyarbakır: 26°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Siirt: 23°C, az bulutlu ve açık

Şanlıurfa: 28°C, parçalı ve az bulutlu

BAYRAMDA HAVA DEĞİŞİKLİĞİ

Rapora göre, 28 Mart’tan itibaren yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak. Bu yağışlı hava dört gün boyunca sürecek ve bayram planlarınızı etkileyebiliyor. Güncel tahminler için Meteoroloji’yi takipte kalın!