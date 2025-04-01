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Bayramda İlk 3 Gün Trafikte 27 Ölü

TRAFİK KAZASI BİLANÇOSU

Bayram tatilinin ilk 3 gününde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, maalesef 27 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 3 bin 619 kişi yaralandı. Bakan, sosyal medya hesabından bayram boyunca meydana gelen trafik kazalarını paylaştı. Riskin arttığı bu dönemde güvenli sürüşün önemi bir kez daha gündeme geldi.

3. GÜNDE MEYDANA GELEN KAZALAR

Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü olan Pazartesi günü 663 trafik kazası gerçekleştiğini belirtti. Bu kazalarda 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1,120 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yerlikaya, “Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım” diyerek dikkat çekti.

ARAÇ DENETİMİ VERİLERİ

Bakan, sözlerine devam ederek, “9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü 528 bin 654 araç denetlendi” bilgisini verdi. 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, 29 bin 616 araca ise diğer işlemlerin uygulandığını aktardı. Bu veriler, trafikteki denetimlerin artırıldığını gösteriyor.

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