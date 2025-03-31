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Bayramda İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

İSTANBUL’DA BAYRAM TRAFİĞİ

İstanbul’da Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Şehirde özellikle E-5 karayolu ve tramvay duraklarında yoğun bir kalabalık mevcut. Bayram tatilini İstanbul’da geçirenlerin kentin çeşitli bölgelerine akın etmesi nedeniyle bu durum yaşanıyor.

YOĞUNLUK ŞEHİRDE HER YERDE GÖRÜLÜYOR

Zeytinburnu Cevizlibağ bölgesi ile Avrupa ve Anadolu yakalarında, özellikle E-5 karayolunda ciddi bir trafik sıkışıklığı söz konusu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geliyor. Bayram dolayısıyla vatandaşlar kabir ve ev ziyaretleri yaparken, İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarında da yoğunluk görülüyor. Metrobüs ve tramvay duraklarındaki kalabalıklar ise görüntülere yansıyor.

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