Bayramda İstanbul’un Günlük Hava Durumu Tahminleri

SERİN HAVA SİSTEMİ İSTANBUL’U ETKİLEYECEK

Türkiye genelinde etkili olan serin ve dengesiz hava sistemi, Ramazan Bayramı boyunca İstanbul’daki hava durumunu da etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporları doğrultusunda, 30 Mart Cumartesi, 31 Mart Pazar ve 1 Nisan Pazartesi tarihleri için İstanbul’daki hava koşulları merak ediliyor. İşte, Ramazan Bayramı süresince İstanbul’un günlük hava durumu tahminleri.

BAAYRAMDA HAVA DURUMU

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, İstanbul’da hava durumu hakkında bilgiler netleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30-31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan tahminlerine göre, bayram boyunca şehirde parçalı bulutlu ve ılıman bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkların 15°C ile 20°C arasında değişeceği, yağış ihtimalinin düşük olabileceği ifade ediliyor. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor ve nem oranının ortalama seviyelerde seyretmesi öngörülüyor. Ancak yerel ve kısa süreli sağanak yağış olasılığına karşı temkinli olunması öneriliyor. Bayramda dışarıda düzenlenen etkinlikler için İstanbul genelinde güneşli ve serin bir hava söz konusu olacak gibi görünmekte.