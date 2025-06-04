Bayramda Kalp Krizi Riski Artıyor

KALP KRİZİ RİSKİNİN ARTTIĞI BAYRAM DÖNEMİ

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Okay Abacı, Kurban Bayramı boyunca kalp krizi riskinin önemli ölçüde artığını belirtiyor. “Basit ihmal, bayram sevincini acıya dönüştürebilir” diyen Abacı, kalp krizinin erken belirtilerinin önemine dikkat çekiyor. Bayram döneminde aniden tüketilen yağlı, şekerli ve tuzlu besinler, metabolizma üzerinde büyük bir stres yaratıyor. Bu durum, özellikle kalp-damar hastalığı riski taşıyan bireylerde ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

YEME ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT!

Prof. Dr. Okay Abacı, bayram süresince aşırı yemekten, yüksek kalorili tatlılardan ve tuzlu yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini ifade ediyor. “Bayramda aşırı yemek, yüksek kalorili tatlılar ve tuzlu yiyeceklerle gelen hızlı tüketim alışkanlıkları kalp krizine yol açabilir. Kalp krizi vakalarında bayram dönemlerinde belirgin bir artış gözlemliyoruz” şeklinde açıklamada bulunuyor.

BELİRTİLERE DİKKAT EDİN!

Kurban Bayramı’nda yaşanan kalp krizlerinin büyük bir kısmı, belirtilerin yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor. Prof. Dr. Abacı, kalp krizinin erken belirtilerini şu şekilde sıralıyor: “Göğüs ortasında baskı veya sıkışma hissi, özellikle sol kola, sırta ya da çeneye yayılan ağrı, ani nefes darlığı, soğuk terleme, halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı ve baygınlık hissi. Bu belirtiler 20 dakikadan uzun sürüyorsa, zaman kaybetmeden 112 acil servise başvurulmalı” diyor. Hastaların “Geçer” diye beklememesi gerektiğini vurguluyor.

ÖNERİLERLE KALP SAĞLIĞINI KORUYUN

Kalp rahatsızlığı olan bireylerin bayram boyunca daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Abacı, bazı önerilerde bulunuyor: “Küçük porsiyonlarla, yavaş yemek. Yağlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durmak. Sütlü tatlıları tercih etmek, şerbetli tatlıları sınırlamak. Bol su içmek, gün boyunca en az 2-2.5 litre tüketmek önemli. İlaç saatlerini aksatmamak ve günde 20-30 dakika tempolu yürüyüş yapmak faydalı olacaktır.” Bayram ziyaretlerinde karşılaşılan ısrarcı ikramların reddedilmesinin zor olabileceğini kabul eden Abacı, “Sağlık söz konusuysa hayır diyebilmek gerekiyor. Özellikle yaşlı bireyler ve kronik hastalığı olanlar için bayram sofralarında kontrolsüzlük ciddi sonuçlar doğurabilir” diyor. Son olarak, bayramda kalp sağlığı için en önemli tedbirin bilinçli olmak olduğunu vurguluyor: “Bayram mutluluk, birlik ve beraberlik zamanıdır, ancak bu mutluluğu sağlığa zarar vermeden yaşamak mümkündür. Küçük önlemler büyük felaketleri engelliyor.”