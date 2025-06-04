Bayramda Kargolar Açık Değil

KARGO ŞİRKETLERİNİN DURUMU BAYRAM ÖNCESİ NETLEŞİYOR

Bayram öncesinde yoğunluk nedeniyle teslimat planlarını belirlemek isteyenler, özellikle PTT Kargo, Trendyol Express, Aras Kargo ve Yurtiçi Kargo gibi firmaların çalışma durumunu araştırıyor. 5 Haziran Kurban Bayramı arefesi için kargoların açık olup olmadığını merak edenler için detaylar şu şekilde.

AREFE GÜNÜ KARGOLARIN AÇIKMI?

5 Haziran 2025 Perşembe günü Kurban Bayramı arefesi olması sebebiyle öğleden sonra resmi tatil sürecine giriyor. Bu durum kargo şirketlerinin çalışma saatlerini etkiliyor. Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo gibi firmalar, arefe günü yalnızca sabah saatlerinde hizmet sunuyor. Öğle saatlerinden itibaren kargo işlemleri duruyor ve gönderi kabulü, dağıtım ya da teslimat işlemleri gerçekleştirilemiyor.

BAYRAM SÜRESİNCE KARGO FAALİYETLERİ DURUYOR

Tüm kargo şirketleri, bayram süresince faaliyetlerine ara veriyor ve hizmet sunmuyor. Yani 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayan resmi tatil boyunca kargo gönderimi, alımı ya da teslimatı mümkün olmuyor. Hem özel kargo şirketleri hem de PTT Kargo şubeleri, bayram bitene kadar kapalı olacak. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte kargo şirketleri, normal mesai saatlerine dönerek hizmet vermeye başlayacak. Vatandaşların kargo işlemlerini planlarken bu tarihlere dikkat etmeleri öneriliyor.