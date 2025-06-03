Bayramda kontrol: Fahiş fiyatlar önleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili öncesinde Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde hazırladıkları önlemlerle ilgili bilgiler paylaştı. Bayram tatilinin Perşembe günü öğleden sonra başlayacağını hatırlatan Uraloğlu, “Bayramlar, sevdiklerimizle buluştuğumuz, hasret giderdiğimiz, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirdiğimiz anlamlı zamanlar. Vatandaşlarımızın yollarda geçireceği vakitlerde güvenliği ve huzuru sağlamak da bizim için önemli.” şeklinde konuştu.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANMIŞTIR

Uraloğlu, vatandaşların güvenli ve rahat seyahat etmesi için tüm gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtirken, tüm birimlerin sahada olacağını ifade etti. KGM’nin sahibi olduğu otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinden geçişlerin bayram boyunca ücretsiz olacağını hatırlatan Uraloğlu, “Trafik yoğunluğuna karşı 68 bin 620 kilometrelik yol ağımızda 7 gün 24 saat görevde kalacağız. 750 ekip, 3 bin 750 personel ve 1250 araçla yola çıkacak durumu takip edeceğiz.” dedi.

Ankara-Kırıkkale, İstanbul-İzmit gibi yoğun trafiğin beklendiği güzergahlarda ekiplerin ekstra dikkatli olacağını vurgulayan Uraloğlu, bu bayramda özel yük taşıyan araçlar için de sınırlamalar geçerli olacağını açıkladı. “Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için özel izin belgelerini, 5 Haziran’dan 9 Haziran 2025’e kadar 5 gün süreyle vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı. Ayrıca yollardaki trafik işaretlemelerini kontrol ettiklerini, eksiklikleri gidermeye yönelik çalışmalara da devam ettiklerini belirtti.

YOLCU TAŞIMACILIĞINDA DENETİMLER ARTIRILDI

Kurban Bayramı nedeniyle yolcu taşımacılığında denetimlerin artırılacağını kaydeden Uraloğlu, vatandaşların uygun fiyatlı otobüs bileti bulamaması için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Bayram süresince fahiş fiyatlarla bilet satışı ve korsan taşımacılık gibi sorunların önüne geçileceği belirtildi. Ayrıca, yolcu taşımacılığındaki denetimlerin süreceği ve kurallara uymayan firmalara idari işlem uygulanacağı açıklandı.

HAFTA İÇİ ULAŞIMDA KAPASİTE ARTIRMA YAPILDI

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde vatandaşların ulaşımını rahatlatmak için çeşitli yöntemlerin devreye alındığını dile getiren Uraloğlu, hızlı tren kapasitelerinin arttırıldığını duyurdu. “5, 8 ve 9 Haziran günlerinde hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına gittik.” dedi. Ayrıca, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin sırasında sürekli hizmet vereceği belirtildi.

TRAFLİK GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİLMELİ

Son olarak, trafik güvenliği konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Uraloğlu, trafik kurallarına uyulmasının hayati düzeyde önem taşıdığına dikkat çekti. “Yorgunluk ve uykusuzluk, trafikteki en büyük risklerden biri. Sürücüler dinlenmeli, uzun mesafeli seyahatlerde araç bakımını ve lastik kontrollerini yapmalı.” diye ekledi. Bayramın huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Uraloğlu, basın mensuplarına KGM’de yapılan çalışmalara dair bilgi de verdi.