Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI

Ramazan Bayramı’na yaklaşırken, bayram süresince seyahat etmek isteyenler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ GEÇİŞLERİN TARİHİ

Ücretsiz geçişler 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00’ye kadar sürecek. Bu gece itibarıyla başlayan uygulama, yola çıkacak olanların faydalanmasını sağlıyor.

DEMİRYOLU ULAŞIMI DA ÜCRETSİZ

Ayrıca, köprü ve otoyollarla birlikte, İzmir, Ankara ve İstanbul’daki demir yolu ulaşımı da ücretsiz hizmet verecek. Bu kapsamda sunulan ücretsiz hatlar arasında İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy metroları ile Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN bulunuyor.