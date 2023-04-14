Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollardan geçişlerin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak.

Köprü ve otoyollar Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olacak.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollarla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri 20 Nisan perşembe saat 00.00’dan 24 Nisan pazartesi saat 07.00’ye kadar ücretsiz olacak.

Ayrıca, Marmaray’ın yanısıra Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Başkentray ve İzban seferleri ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri de 21 Nisan saat 00.00’dan 23 Nisan saat 24.00’e kadar ücretsiz olacak.