Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak Mı?

Bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı, gündemdeki konulardan biri. Ramazan Bayramında, ücretsiz köprü ve otoyolların hangileri olduğu her yıl olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi görüyor. 2025 Ramazan Bayramı için henüz resmi bir duyuru yapılmadı ancak Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun önceki yıl yaptığı açıklamalar, benzer bir uygulamanın gerçekleşebileceğini işaret ediyor. Bakan Uraloğlu, “Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletmesindeki köprü ve otoyollar 9 gün süresince cumartesi sabah itibarıyla bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacak” demişti. Bu açıklama doğrultusunda O-1, O-2, O-3, O-4 gibi KGM’ye bağlı otoyolların ücretsiz olması bekleniyor.

geçmişteki uygulamalar

Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla KGM’nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler bedava olmuştu. Ancak yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilen projeler bu uygulamadan muaf tutuluyordu.

toplu taşıma hizmetleri

Bayram dönemlerinde şehir içi toplu taşıma da ücretsiz hizmet sunuyor. 2024 Kurban Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro gibi birçok toplu taşıma aracı ücretsiz olarak sunuldu.

• 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

• Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

• İstanbul 1. Çevre Yolu

• İstanbul 2. Çevre Yolu

• Avrupa Otoyolu

• Anadolu Otoyolu

• Kuzey Marmara Otoyolu

• Çukurova Otoyolu