Bayramda Köprü ve Yollar Ücretsiz Mi?

KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi tatil olan bayram günlerinde her sene toplu taşımalar, yol ve köprü geçişleriyle ilgili belirli düzenlemeler yapılıyor. 2025 Ramazan Bayramı’nda, seyahat etmeyi planlayanlar köprü ve yolların ücretsiz olup olmayacağına dair en son gelişmeleri araştırmaya başladı. Şu anda Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına dair net bir açıklama yapılmamış durumda. Ancak geçmişte olduğu gibi, bu Bayram’da da ücretsiz geçiş imkanının sağlanacağı düşünülüyor.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ HAKKINDA GEÇMİŞ ÖRNEKLER

Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan bir karar ile KGM sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nden geçişler ücretsiz hale getirilmişti. Fakat bu uygulama, yap-işlet-devret modeli kapsamında olan projeleri kapsamıyor. Bayram günlerinde şehir içi toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olarak sunuluyor.

2024 KURBAN BAYRAMI’NDA ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ

2024 Kurban Bayramı’nda; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hizmetleri ile birlikte belediyelerin ve bağlı işletmelerin sunduğu toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz yapılmıştı. Bu yıl da benzer uygulamaların devam etmesi bekleniyor.