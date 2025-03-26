Bayramda Köprüler ve Yollar Ücretsiz Olacak Mı?

RESMİ TATİLLERDE YAPILAN DÜZENLEMELER

Bayram tatillerinde, toplu taşıma ile yol ve köprü geçişlerinde her yıl düzenlemeler yapılıyor. 2025 Ramazan Bayramı’nda da araçlarıyla seyahat edecek olanlar, köprü ve yolların ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı.

KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına dair henüz resmi bir açıklama yok. Ancak, geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da böyle bir duyurunun yapılması bekleniyor. Önceki Kurban Bayramı’nda, Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla; KGM’ye ait otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerin ücretsiz hale getirildiği biliniyor. Ayrıca, yap-işlet-devret modeli projeler bu uygulamadan etkilenmiyor.

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram günlerinde şehir içi toplu taşımalarda da ücretsiz hizmet veriliyor. 2024 Kurban Bayramı’nda, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı gibi farklı toplu taşıma seçenekleri, ayrıca belediyeler ve bağlı işletmelerin sağladığı ulaşım hizmetleri de ücretsiz olmuştu.