Bayramda Köyde Traktör Kazası Oldu

KAZA ANLATIYOR

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bayram tatili için köyüne dönen 19 yaşındaki bir genç, tarla işlerine yardım ederken talihsiz bir traktör kazasında hayatını kaybetti. İstanbul’da üniversiteye hazırlanan Halil İbrahim Balı, memleketi Kayıköy’de çalışmak isterken bir kaza ile karşılaştı. Traktör pistonunun beklenmedik bir şekilde inmesi, genci römork ile traktör tekerleği arasına sıkıştırdı.

Olayı gören aile üyeleri, hemen 112 acil servisini aradı. Gelen sağlık ekipleri, gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Halil İbrahim Balı’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köy muhtarı Mehmet Ali Balı’nın oğlu olan genç, bayram öncesi tüm köyde derin bir yas yarattı. Cenaze haberinin duyulmasıyla birlikte köy sakinleri, muhtar Balı’nın evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.

Halil İbrahim Balı’nın cenazesinin yarın köy mezarlığında defnedilmesi planlanıyor. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme süreci başlattı. Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın da acılı aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.