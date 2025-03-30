Bayramda Marmaris’te Sürücülere Trafik Denetimi

MARMARİS’TE TRAFİK DENETİMLERİ ARTTI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ekipleri denetimlerini artırdı. Sürücüler, bayram tedbirleri kapsamında hem denetimden geçirildi hem de bilgilendirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliği, artan trafik yoğunluğu nedeniyle ilçe giriş ve çıkışlarında yol kontrolü yaptı.

SÜRÜCÜLERE TRAFİK KURALLARINI HATIRLATIYORLAR

Yapılan kontrollerde, emniyet kemerinin önemi, hız kurallarına uyulması ve seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması konularında sürücülere hatırlatmalar yapıldı. Güvenli trafik algısını oluşturmayı hedefleyen ekipler, sürücü ve yolculara ‘yolun sonu bayram olsun’ sloganıyla toplamda 2 bin adet el broşürü dağıttı.

DENETİMLER BAYRAM BOYUNCA DEVAM EDECEK

Trafik kurallarına uyulmasının hayat kurtardığına dikkat çeken ekipler, aynı zamanda vatandaşların bayramını kutladı. Denetimlerin bayram süresince kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi.