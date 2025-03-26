Bayramda Noterler Açık Olacak Mı?

NOTERLERİN AÇIK OLUP OLMADIĞI MERAK EDİLİYOR

9 gün sürecek bayram tatiline yaklaşırken, birçok kişi noterlerin durumu hakkında bilgi almak istiyor. Tatil boyunca alım ve satım işlemleri yapmayı planlayan vatandaş sayısı oldukça fazla. Bu nedenle, “Bayram tatilinde noterler açık olacak mı?” sorusu sıkça gündeme geliyor.

NOTERLİK HİZMETİ VE GÖREVLERİ

Noter, resmi kamu hizmeti sunan bir meslek grubudur. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve çeşitli anlaşmazlıkları önlemek amacıyla işlemleri belgelendiriyor ve kanunlar çerçevesinde diğer görevlerini yerine getiriyor. Ancak Ramazan Bayramı süresince tüm kamu kurumlarının kapalı olacağı belirtiliyor. Bu nedenle, noterlerin de tatil boyunca kapalı olacağı ifade ediliyor.