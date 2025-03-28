Bayramda Otobüs Firmalarına Ek Sefer Düzenlemesi

YOLCU YOĞUNLUĞUNA KARŞI ÖNLEM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna yönelik bir açıklama yaptı ve şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı araçlarını seferlerde kullanabileceğini duyurdu. Uygulamanın 7 Nisan 2025’e kadar süreceği bilgisi verildi. Bakan Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili boyunca şehirler arası otobüs yolculuklarına dair yeni düzenlemeyi kamuoyuna açıkladı.

EK SEFER İMKANI

Bayram dönemlerinde yolcu talebinin, normal sefer kapasitelerinin çok üzerinde olacağını hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların mağdur olmaması için ek sefer düzenlemesinin genişletildiğini ifade etti. Uraloğlu, “Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılaması zor görünüyor. Bu nedenle biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçları da tarifeli seferlerde kullanabilmelerine imkan tanıdık.” açıklamasında bulundu.

ARAÇ BELGELERİ VE UYGULANACAK DENETİM

Bakan Uraloğlu, “B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip B2 ve D2 belgeli araçları biletli seferlerde kullanabilecek” diyerek bu araçların ek seferlerde kullanılabileceğini belirtti. Ayrıca, bu araçlarla gerçekleştirilen taşımalarda denetimlerin sıkı bir şekilde uygulanacağını söyleyen Uraloğlu, “Denetim sistemi devrede olacak. Firmalar tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacak, ücret tarifelerine uyacak, taşımalardaki sorumluluğu üstlenecek ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne bildirimde bulunacak” şeklinde konuştu.